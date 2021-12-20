Milyonların gözü bugün dolarda olacak

Döviz kurlarının zirveye tırmanmasıyla yoksullaşan vatandaşlar da iş yapamaz duruma gelen iş dünyası da bugün dikkatle dolardaki dalgalanmayı takip edecek.

Recep GENEL

Döviz kurlarının bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmalar yaşaması tüm Türkiye’yi tedirgin etti. Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz kurlarına müdahalelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasıyla iş dünyası da vatandaşlar da dikkatle doları takip etmeye başladı. Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte milyonlar yine döviz kurlarını yakından takip edecek.

17.25 LİRAYI GÖRDÜ

Geçen hafta TCMB’nin dövizde yaşanan büyük dalgalanmaya rağmen politika faizini yüzde 14’e indirmesi piyasalarda yaşanan gerilimin şiddetlenmesine neden oldu. TCMB’nin son iki haftada 6 milyar doları bulan 5 müdahalesinin dövizdeki yükselişi kontrol altına almaya yetmemesi kaygıları artıran bir faktör olarak öne çıktı.

TCMB cuma günü dolar 17 lirayı aşınca piyasalara doğrudan müdahale etti. Ancak dolardaki yükseliş sadece bir süre hız kestikten sonra gelen alımlarla kurlar yükselmeye devam etti. Nitekim cumartesi günü dolar 17.2500 lira ile rekor kırarken, Euro da serbest piyasada 19.4000 lira ile günü zirvede tamamladı. Ekonomistler, TCMB’nin son faiz toplantısından sonra yaptığı açıklamada önümüzdeki 2022’nin ilk çeyreğinde faiz artırımı seçeneğine mesafeli olduğunu göstermesinin de dövizdeki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

YÜZDE 51’LİK KAYIP

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, TL ilk faiz indirimi sinyalinin verildiği eylül ayı başından bu yana yüzde 51 değer yitirdi. Dolar ise yılbaşından bu yana yüzde 129 yükseldi.

Öte yandan “Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha düşük faiz politikasını savundu. Erdoğan, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar” ifadelerini kullandı.

TL için algoritmik işlem yapmayacak

■ ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türk Lirası cinsi algoritmik işlemleri sonlandırma kararı aldı. Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtildi. Algoritmik işlemler, belirli bir kural setine göre çalışan algoritmalar vasıtası ile insan müdahalesi olmadan borsalara emir ileten ve tamamen otomatik çalışan sistemlerdir.

Borsada satış dalgası sürecek mi?

■ Cuma günü satış dalgasına tutulan Borsa İstanbul’un haftanın ilk işlem gününde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanmanın, özellikle geliri TL olan şirketleri baskı altında bırakması borsayı da zorluyor. Yaklaşık 3 aydır sürekli yükselen Borsa İstanbul cuma günü sert satışlarla karşılaştı. BIST 100 endeksi yüzde 8.52 kayıpla haftayı 2.084 puandan tamamladı. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına ilişkin çalışma yaptığına yönelik haberlerin bugün özellikle bankacılık endeksini baskı altında bırakacağı belirtiliyor.