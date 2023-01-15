Milyonluk ihale AKP’li liderin kardeşine gitti

Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediyesi hizmet binası yapım işi ihalesi ‘pazarlık’ usulüyle AKP Hozat ilçe başkanı Gökhan Balık’ın kardeşi Hakan Balık’a verildi.

Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediyesi, 23 Eylül’de ‘pazarlık’ usulüyle, yani Kamu İhale Kanunu’nun 21/ b usulüyle, belediye hizmet binası yapım işi ihalesini yaptı.

İhaleyi 10 milyon 527 bin liraya AKP Hozat İlçe Başkanı Gökhan Balık’ın kardeşi Hakan Balık aldı.

300 iş günü olarak belirlenen yapım işiyle ilgili 10 Ekim’de belediye ile ihaleye alan firma arasında sözleşme imzalandı.

MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İHALENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

MHP’li Meclis Üyesi Fethi Öztürk, belediye hizmet binası yapım işi ihalesinin mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığını öne sürerek ihale için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Öztürk, dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

*Çemişgezek Belediye Başkanlığı tarafından pazarlık usulü ile yapmış olduğu belediye hizmet binasının yapım işi ihalesi için 4734 sayılı kanunun 21/b bendi gereğince aranan “Doğal afetler salgın hastalıklar can veya mai kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü doğrultusunda pazarlık usulü için gereken şartlar oluşmamasına rağmen işin pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılması mevzuata aykırıdır.

*Ayrıca ihalede görev alıp açıkça mevzuata aykırı şekilde yapılan ihale nedeniyle ilgili yetkililer hakkında Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

*Çemişgezek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 4734 sayılı kanunun 21’inci maddesinin b bendi gereğince 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan ancak 17 Ekim 2022 tarihinde sonuç ilanıyla öğrenilen ihale açıkça mevzuata aykırı olduğundan öncelikle telafisi imkansız zararların oluşmaması için yürütmenin durdurulmasına, yargılama neticesinde iptaline karar verilmesini talep ederim.

“AKP, 21 B’Yİ YANDAŞLARINA SERMAYA AKTARIMI İÇİN KULLANIYOR”

*AKP’nin 21 b’yi yandaşlarına sermaye aktarımı için kullandığını belirten CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ise, “AKP ihale kanunlarını yaklaşık 200 kez değiştirmiş.

*21/b yani pazarlık usulüyle yapılan ihale afet, salgın gibi durumlarda kullanılan bir yöntem ama. İktidar bu maddeyi daha çok yandaşları için kullanmayı tercih ediyor.

*Özellikle bu iktidar ellerinden kaybetmeye yakın bir döneme girmesi nedeniyle 21/b usulüyle ihale yapmasını alışkanlık haline getirdi.

*AKP’li birçok belediye, maalesef bir şekilde yandaşlarına sermaye aktarımı yapabilmek için bu maddeye başvuruyorlar.

*Çemişgezek Belediyesi’nin yapmış olduğu ihalede bunun bir örneği. Tabi oradaki belediye encümeni arkadaşımız bu durumu fark etmiş. Fark etmiş diyorum çünkü sessiz sedasız bir şekilde bu ihale yapılmış.

*Meclis üyesi arkadaşımızın bu durumu fark etmesi sonrasında bu durumu mahkemeye taşıması doğru ve önemli bir hareket.

*Biz de CHP olarak bu usulsüz ihaleyi kamuoyuna taşıyacağız ve mahkeme sürecinin takipçisi olacağız.

*Bugün maalesef birçok AKP’li belediyede olduğu gibi birçok devlet kurumunda 21/b’yi kullanır hale geldi.

*AKP, olağanüstü bir durumu olağan bir yöntem gibi kullanıyor. Bu durumu defalarca dile getirmemize rağmen maalesef alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar.

AKP Hozat İlçe Başkanı Gökhan Balık

İHALEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

İhaleye olayına ilişkin aradığımız Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, telefonlarımıza ve mesajlarımıza cevap vermedi.

Telefonla ulaşabildiğimiz Hozat AKP İlçe Başkanı Gökhan Balık ise ihaleye ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.