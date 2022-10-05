Milyonluk ihalelerin değişmeyen adresi, AKP’li belediyenin ihalesini de aldı

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bir çok kamu kurumundan aldığı milyonluk kiralık araç ihaleleri ile gündeme gelen Akmercan ailesine ait şirket, AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin 46.4 milyonluk atık toplama aracı kiralama ihalesini de aldı.

Özlem GÜVEMLİ

İstanbul Bağcılar Belediyesi, 3 aylık katı atık toplama nakli ve temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve araç kiralama işi için özel davet usulü ile 23 Eylül günü ihaleye çıktı.

Doğal afet, salgın hastalık, ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda başvurulan 21/b maddesine göre pazarlık yöntemi ile düzenlenen ihaleye 3 teklif sunuldu. İhaleyi 46 milyon 481 bin 148 liralık teklifin sahibi S.G.S. Turizm Taşımacılık şirketi kazandı.

3 YILLIK İHALEYİ DE AYNI ŞİRKET ALMIŞTI

Şirket ile belediye arasında 1 Ekim-31 Aralık arasını kapsayan 3 aylık sözleşme imzalandı. Bağcılar Belediyesi’nin aynı iş için açtığı 1 Ekim 2019-30 Eylül 2022 dönemine ilişkin 3 yıllık ihaleyi de 140 milyon 294 bin TL’ye aynı şirket almıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında AKP’li Esenler Belediyesi’nin 5 ay boyunca Esenler’de yaşayan vatandaşlar için Çanakkale, Bursa, Edirne, Konya, Bilecik, Safranbolu ve İstanbul içinde düzenleyeceği turlar için açtığı araç kiralama ihalesini de aynı aileye ait olan Akmercan Turizm Taşımacılık İnşaat Güvenlik Sistemleri Temizlik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi kazandı.

MİLYONLUK İHALELERİN DEĞİŞMEYEN ADRESİ

Çevre temizliği, filo kiralama, gaz dağıtımı, inşaat ve peyzaj alanlarında faaliyet gösteren Akmercan Şirket Grubu’na ait S.G.S. Turizm Taşımacılık Şirketi, yıllardır İstanbul’da AKP’li belediyelerin milyonluk araç kiralama ihalelerini alıyor.

S.G.S. Turizm Taşımacılık Şirketi’nin yönetiminde Cemal Akmercan ve Ramazan Akmercan bulunuyor. Saray’a yakınlığı ile bilinen aile şirketinin referans olarak gösterdiği kamu kurumları arasında Cumhurbaşkanlığı, Ak Parti, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İETT, İSKİ, İstanbul Valiliği, Kızılay, Kamu Hastaneleri Birliği, Maliye Bakanlığı, PTT, Yargıtay gibi kamu kurumları bulunuyor.

1991 yılında servis taşımacılığı ve araç kiralama hizmetleriyle iş hayatına adım atan Akmercan Şirketler Grubu, 1994 yılında çevre temizliği ve katı atık alanında faaliyet göstermeye başladı.

1999 yılında inşaat sektörüne girdi. 2007 yılında da enerji sektörüne giren Akmercan ailesine ait şirketler Hakkari, Şırnak, Zonguldak, Bartın, Artvin, Tunceli, Sinop, Muğla, Mardin’de doğalgaz dağıtımı yapıyor.

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