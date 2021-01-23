Milyonluk rezidansta fakirliği çözecekler

Adalet ve Demokrasi Vakfının kurucuları arasında AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da yer aldı.

Vakfın yönetim kurulunda Muhammet Elfıkhi, İman Elfıkhi, Shaaban Okabı, Muhammed Mustafa görev aldı. Vakfın kurulduğu Sultan Rezidans’ın tanıtım metinlerindeki daire fiyatları dikkat çekti. Rezidansta 1+1 daireler 198 bin dolardan, 2+1 daireler 312 bin dolardan, 3+1 daireler ise 385 bin dolardan başlıyor.

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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP’li Aktay’ın kurucular arasında yer aldığı vakfın diğer kurucularının yabancı uyruklu olduğunu hatırlattı ve “Vakfın kurucularından 4’ünün yabancı olması araştırılmaya değer durum. Geçmişte Ensar, Türgev, Tügva’ya kamu kurumlarından ve belediyelerden bu vakıflara yapılan kaynak aktarımı hepimizce malum” dedi. Bingöl şöyle konuştu:

“Yoksullukla mücadeleyi amaç edinen bir vakıf böyle çok yüksek, lüks rezidansta çalışmayı içine sindirebiliyor. Oysa çok büyük bedellerle satın alınan ya da kiralanan bu vakıf adresi yerine daha mütevazi bir yerde çalışmalarını sürdürebilirdi. Bu yüksek meblağ ile birkaç yoksul vatandaşın ihtiyaçları giderilebilirdi.

Amaç ve uygulamada tümüyle çelişen bir tablo ortaya koyuyor. Herhalde Türkiye’de ciddi anlamda adaletin ve demokrasinin yok edildiğinin farkındalar ki bu adla bir vakıf kurmayı önemsiyorlar. Samimi olup olmadıklarını çok yakında göreceğiz. Samimilerse adalet ve demokrasinin olmadığı yerde seslerini yükseltmeliler. Keza vakfın amaçları arasında sayılan yoksullukla mücadeleyi de bu vakfı takip ederek, nasıl yoksullukla mücadele ettiklerini zaman içinde göreceğiz.”