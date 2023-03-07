Milyonluk soruşturmayı açtıran müdür istifa etti

Bursa Valiliği’nin başlattığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki soruşturmada, hizmet alımlarındaki ihalelerle alakalı milyonlarca lira usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnşaat Emlak Birimi’nde hizmet alımlarındaki ihalelerle ilgili milyonlarca lira ‘usulsüzlük’ yapıldığı iddiasıyla 7 kişinin görevden uzaklaştırıldığı soruşturmayı açtıran ve ardından Hatay’a görevlendirilen Bursa Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, önceki gün müdürlük görevinden istifa etti.

“SÜRGÜN EDİLEREK CEZALANDIRILDI”

Soruşturmayı açtıran Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün başka bir İl’e sürgün edilmek suretiyle cezalandırılmak istendiğini belirten Diriliş Eğitim Sen Bursa İl Başkanı İsmail Can, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Diriliş Eğitim Sen Bursa İl Başkanlığı olarak Bursa’nın Kestel ilçesinde güçlendirmeye giren bazı okullarda gördüğümüz müteahhit kaynaklı eksiklikler ve yanlışlıklarla alâkalı bir rapor hazırlayıp Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Serkan Gür’e arz etmiştik. Rapor üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.

“SORUŞTURULMASINI SAĞLADI, 7 PERSONEL AÇIĞA ALINDI”

*Sendikamızın şikayeti haricinde inşaat ve ihalelerle alâkalı başka kaynaklardan gelen şikayetlerin artması üzerine Sayın Serkan Gür, Bakanlık müfettişlerini çağırarak şikayetlerin soruşturulmasını sağladı.

*Bakanlık müfettişleri göreve başlar başlamaz bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ile altı personel açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

*Okul güçlendirme ihalelerindeki yolsuzluk ve usulsüzlük şikayetlerine göz yummayarak Bakanlık müfettişlerince soruşturulmasını istemenin elbette bir bedeli olacaktı.

*Haramzadelerin çıkarlarına çomak sokan Bursa’nın Ömer’i Sayın Serkan Gür, belli ki Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nı yanlış bilgilendirip yönlendiren güç odakları tarafından Bursa’dan Hatay’a sürgün ettirilmiştir.

“SÜRGÜN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

*Liyakat ve çalışkanlığı ile temayüz etmiş Serkan Gür’ün sürgün edilmesi kabul edilemez!

*Sayın Cumhurbaşkanım; yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklara dur diyen liyakatli bürokrat Serkan Gür’e ve yürütülen soruşturmaya sahip çıkmanızı bekliyoruz. Sendika olarak yürütülen soruşturmanın takipçisiyiz.

AKADEMİK ODALAR İLE OLAN PROTOKOLÜ ERTELEDİ

Serkan Gür’ün yerine atanan Hatay Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün ise ilk icraatının Bursa Valiliği’nin bilgisi dahilinde depreme dayanıksız okulların saptanması amacıyla akademik odalarla imzalanacak protokolü ertelemesi olduğu öğrenildi.