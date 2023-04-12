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12 Nisan 2023
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Mimarlar Odası’ndan Malatya’ya kritik uyarı

Alaturka Online
Alaturka Online

Mimarlar Odası Malatya Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden dolayı kentte zarar gören binaların tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlanarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıktığı hatırlatıldı.

“KESİNLİKLE YAPILMAMALI”

Hasar tespit sonucuna itiraz başvurularının başladığı, bu itirazların farklı bir ekip kontrolüyle tekrar değerlendirileceğinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından söylendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

*İlk tespit sonucunda evi ağır veya orta hasarlı olan bazı vatandaşların panik ve acele kararla kapı, pencere, mobilya gibi birçok malzemelerini sökerek kurtarmaya çalıştığı veya maliyeti çok yüksek olan bu malzemelerin ucuz fiyatlara devredildiği görülmüştür.

*Hasar tespit sonucu, itiraz sonrasında yapının ikinci kontrolünde değişiklik gösterebileceği için sökme işlemleri vatandaşların maddi ve manevi mağduriyetine sebebiyet vermektedir.

*Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yapmış olduğumuz toplantılar sonucu ortak kanaatimizce, vatandaşımızın daha fazla maddi kayba uğramaması için nihai sonuç netleşmeden ağır hasarlı veya orta hasarlı binalarda kapı, pencere, mobilya gibi sabit malzemelerin sökme işlemleri kesinlikle yapılmamalıdır. (AA)

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