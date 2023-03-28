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28 Mart 2023
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Minare rüzgarda beşik gibi sallandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Salih Omurtak Mahallesi’ndeki Eyyüp El Ensari Camisi’nin hasarlı beton minaresi 6 ay önce tehlike oluşturmaması için kontrollü olarak yıkıldı.

Daha güvenli olması adına çelik konstrüksiyondan yapılan ancak tamamlanmayan minarenin rüzgarda sallanması vatandaşları kaygılandırdı.

Eyyüp El Ensari Camisini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fevzi Kurtboğan, AA muhabirine, minarenin yapımının henüz tamamlanmadığını, çelik konstrüksiyon olmasından dolayı sallanmasının normal olduğunu savundu.

“BETONDAN DAHA SAĞLAM”

Ramazan dolayısıyla minarenin üst bölümündeki profilleri hızlıca kapattıklarını ifade eden Kurtboğan, şunları kaydetti:

“Beton minaremiz vardı. Alttan su girdi, deprem dolayısıyla çatlama oldu. Biz onu yıktık. Daha güvenli olsun diye çelik konsol yaptırdık. Bu, betondan daha sağlam. Minare bitmiş değil, tamamlandığında bu sallantı da kesilecek. Bu söylentiler de bitecek artık. Ramazan dolayısıyla bu minarenin üst tarafını yaptık, güzel görüntü olsun istedik. Ama altı şu anda yapım aşamasında, alttan rüzgar girdiği için bu minareyi sallıyor. Bunun hiçbir tehlikesi yok.”
(AA)

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