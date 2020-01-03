Mine Tugay: Ev pratiğimi ihmal etmişim

Yeni yıla tekme atarken görüldüğü bir fotoğraf ile merhaba diyen 40 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz yılın son aylarında başlayan Zalim İstanbul dizisi ile kendisinden söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar aynı zamanda cesur paylaşımlarıyla da öne çıkan Mine Tugay, bu defa evinde yoga çalışırken görüldüğü bir videosunu paylaştı.

Evdeki çalışmalarını biraz aksattığını ifade eden Tugay, Instagram hesabından paylaştığı videoda son derece zor bir hareketin altından başarıyla kalkarken görülüyor. Son dönemde yogaya merak salan ve bu konudaki paylaşımlarını bir hayli fazla tutan ünlülerden biri olan Mine Tugay, son paylaşımıyla vücudunun ne kadar esnek olduğunu da göstermiş oldu.