Minibüs şarampole devrildi! Yaralılar var

Yazan:
Alaturka Online
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Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

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Minibüs şarampole devrildi! Yaralılar var

İlçenin Kalkanca Mahallesi Adalı Halil Caddesi’nde Cemal Y. idaresindeki 55 RL 511 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Elmas Y, Fatma Ç, Furkan Ç, Betül Ç, Mertcan Ö, Süleyman Ö, Teslime Ö. yaralandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. (AA)

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