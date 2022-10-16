Minibüs şarampole devrildi! Yaralılar var

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İlçenin Kalkanca Mahallesi Adalı Halil Caddesi’nde Cemal Y. idaresindeki 55 RL 511 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Elmas Y, Fatma Ç, Furkan Ç, Betül Ç, Mertcan Ö, Süleyman Ö, Teslime Ö. yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Çevredeki vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. (AA)