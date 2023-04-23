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22 Nisan 2023
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Minibüs ve otomobil birbirine girdi: 4 ölü…

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çivril ilçesi Iğdır kavşağında meydana geldi. Niyazi Kılıç yönetimindeki 20 AGB 921 plakalı otomobil, iddiaya göre, tali yoldan ana yola çıkan Yiğitcan Küçük’ün kullandığı 64 ACL 194 plakalı minibüsle çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılıp, Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Niyazi Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüste yaralanan Uşak’ın Sivaslı İlçesi Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak’ın oğlu Mert Veli Şafak, Mustafa Bozkurt ve sürücü Yiğitcan Küçük ise çeşitle hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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