Minibüsle önünü kestiler, ormana götürüp gasp ettiler





Olay, Tuzla, Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. Nalbur ürünleri satan İsa G., yanında çalışan Zelal D. ile otomobille iş yerine giderken, içinde 3 kişinin bulunduğu minibüs tarafından önleri kesildi. Minibüsten inen kişiler, İsa G.’yi önce darp edip sürükleyerek minibüse bindirdi. Kameralara yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Araştırmalarda, şüphelilerden birinin daha önce İsa G. ile çalıştığı Zelal D.’nin de sevgilisi olduğu anlaşıldı. Zelal D.’nin olaydan sonra isa G.’nin aracına binerek sevgilisinin de bulunduğu minibüsü takip ettiği anlaşıldı. İddiaya göre Şüpheliler İsa G.’yi ormanlık bir alana götürdü. Zelal D. de şüphelilere katıldı. Darp edilen İsa G.’nin 108 bin lirasını alan şüpheliler kayıplara karıştı.

KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Yaralı haldeki İsa G., kendi imkanlarıyla olay yerinde bırakılan aracına binerek hastaneye gitti. Tedavi altına alınan mağdurun hayati tehlikesinin olamadığı anlaşıldı. Polis şüphelilerin aracını Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında terk edilmiş olarak buldu.

KADIN GÖZALTINA ALINDI 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, olayda ilgisi bulunduğu belirlenen Zelal D.’yi gözaltına aldı. Darp, kaçırma ve gasp eylemini gerçekleştiren 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.