Minibüsün çarptığı küçük Elif toprağa verildi…

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak’ta meydana geldi. Serkan Ç.’nin kullandığı Turgutlu Belediyesi aşevine ait minibüs, sokakta oynayan Elif Seyran Kulçak’a çarptı.
Elif Seyran, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çağırılan sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan Elif Seyran, hayatını kaybetti. Seyran’ın acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Polis, minibüsün şoförü Serkan Ç.’yi gözaltına aldı. Serkan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elif Seyran için bugün öğle vakti Turgutlu Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Elif Seyran’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elif Seyran’ın cenazesi, namazın ardından toprağa verildi. (DHA)