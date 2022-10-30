Minik Zeynep’in kopan parmağı için seferber oldular

Yazan:
Alaturka Online
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Düzce’de, devrilen TIR’da bulunan küçük kızın ayak parmağı koptu. Vatandaşların dakikalarca aramalarına rağmen kopan ayak parmağı bulunamadı. 

Yayınlanma: 20:28 – 30 Ekim 2022 Güncellenme:

Kaza akşam saatlerinde Düzce-Yığılca yolu Akçaören Köyü sapağında meydana geldi. Düzce istikametine giden İbrahim Kırboğa idaresindeki 34 HA 3611 plakalı çimento yüklü silobas TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

PARMAĞI KOPTU

Kazada sürücü İbrahim Kırboğa ile çocukları Zeynep Nur Kırboğa (4) ve Nurullah Kırboğa (11) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında Zeynep Nur Kırboğa’nın sol ayak serçe parmağının koptuğu fark edildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU AMA…

Olay yerinde bulunan vatandaşlar uzun süre küçük kızın kopan parmağını aradı. Ancak parmak bulunamadı. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve çocukları tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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