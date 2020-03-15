Miraç Kandili ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimi ve 2020 kandil tarihleri…

2020 yılının ilk kandilini idrak ettik. Müminler şimdi Miraç kandilini ve Ramazan ayını beklemeye başladı. Peki Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? İşte kandil tarihleri ve Diyanet dini günler listesi…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu sene 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu sene kutlanacak kandillerin tarihleri haberimizin devamında…

DİNİ GÜNLER LİSTESİ

BERAT KANDİLİNİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.