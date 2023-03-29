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29 Mart 2023
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Miras yüzünden dört kişiyi katleden muhtarın cezası belli oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

2021 yılının Nisan ayında İstanbul Kartal’daki bir hukuk bürosunda katliam yaşandı.

Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi’nin muhtarı Ahmet Salih Belginer ile akrabaları arasında 2 bin dönümlük arazi sebebiyle sorun yaşanıyordu. Miras kavgası mahkemeye taşınırken, taraflar uzlaşmak için hukuk bürosunda buluştu.

Yapılan görüşmelerde taraflar uzlaşamayınca Ahmet Salih Belginer üzerinde taşıdığı silahı ateşleyerek, akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Aymutlu (54), görme engelli Ayşe Ece Aymutlu (26) ve Ahmet Nuri Onat’ı (63) öldürdü. Arzu Onat (56) ise yaralı kurtuldu.

“Kasten öldürme” suçundan tutuklanan ve cezaevine konan Ahmet Salih Belginer karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Son sözleri sorulan Belginer, “Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti ayrıca Ahmet Salih Belginer’e, katliamdan yaralı kurtulan Arzu Onat’ı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. (DHA)

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