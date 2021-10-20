Miray Daner, Aras Bulut İynemli’den sonra o isimle de akraba çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Miray Daner’in Yeşilçam’ın usta oyuncusu İlhan Daner’le yakın akraba olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanma: 08:48 – 20 Ekim 2021 Güncellenme: 08:51 – 20 Ekim 2021

Miray Daner, Aras Bulut İynemli’den sonra o isimle de akraba çıktı

Bir süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner, oyuncu Aras Bulut İynemli ile kuzen olmasının yanı sıra, Türk sinemasının usta ismi İlhan Daner ile de akraba çıktı.

Geçen günlerde hayatını kaybeden İlhan Daner’in, Miray Daner’in dedesinin kardeşi olduğu öğrenildi.

İlhan Daner

“HALAMIN OĞLU”

Daner’e daha önce verdiği bir röportajda İynemli ile akrabalıkları sorulmuştu. Daner de “Evet, halamın oğlu” diyerek doğrulamıştı.

Aras Bulut İynemli

Güzel oyuncu rol aldığı ‘Medcezir’, ‘Bir Litre Gözyaşı’, ‘Hakan Muhafız’ ve ‘Saygı’ gibi sevilen projelerden tanınıyor.

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