Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk pozunu paylaştı

Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sadece kalp emojisi koydu.

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, geçen temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı. Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.

İLK PAYLAŞIM

Miray Daner ile Oğulcan Engin önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Daner, Engin’i etiketleyerek sadece kalp emojisi koydu.

İşte çiftin romantik pozu:

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