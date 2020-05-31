‘Misafir davet edip karşı komşuya gidemezsin’

Haber Global TV’de canlı yayındaki konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un Fethi programına bağlanılmasına tepki gösterip stüdyoyu terk eden Muharrem İnce, SÖZCÜ’ye yaşananları anlattı. İnce şu açıklamalarda bulundu:

– Medyanın yüzde 90’ını Erdoğan kontrol ediyor. Herkes korkuyor. Hakim, savcı, medya, iş adamı korkuyor. Bu korku düzenine son vermemiz gerekiyor.

– Bana yapılan şuna benziyor. Seni akşam bize misafirliğe çağırıyorum, sonra da seni bırakıp karşı komşuya gidiyorum. Beni davet ediyorsan, beni bekletip Erdoğan’ı veremezsin. Zaten 35-40 kanalda Erdoğan var. Madem beni davet ettin, bırak o kanalda da ben konuşayım. Bu durum medya düzeninin sonucu. Bu medya düzeni Türkiye’yi yoksullaştırır, tutsaklaştırır. Herkese sesleniyorum, eğer canlı yayında konuksanız ve bekletiliyorsanız yayını terk edin, herkes terk etsin.

– Programda kalsaydım özellikle şunu anlatacaktım: Almanya ekonomisi bizim beş katımız ve pandemi sürecinde 750 milyar Euro’luk paket açıkladı. Bizim de 1 trilyon liralık bir paket açıklamamız gerekirdi. Ama açıklanan 250 milyar lira. Paketin çoğunluğu da ertelemeden ibaret, yüzde 96’sı kredi zaten… Fakat göz boyama yapılıyor. Göz boyama ve kandırmaca da yalaka ve yandaş medya tarafından yapılıyor.

CHP’li Muharrem İnce önceki akşam Haber Global’de canlı yayın­lanan, ‘Neden?’ programına katıldı. İnce’nin sözleri kesilerek Cumhur­başkanı Erdoğan’ın programına bağlanıldı. Stüdyoya dönüldüğünde söz alan İnce, “Türkiye bu faşist dü­zenden kurtulacak. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Erdoğan’ın babasının malı değildir Türkiye Cum­huriyeti. 16 milyon insan oy vermiş bana” dedi ve stüdyoyu terk etti.

HABER Global, Se­nem Toluay Ilgaz’ın sunduğu programın ardından açıklama yaptı. “Böyle olmasını hiç arzu etmezdik. Kendilerine her zaman ekranımız açıktır” diyen Haber Global’in açıklaması şöyle: “Sayın İnce’ye yayın öncesi Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına bağlanacağımızı söyledik. ‘Böyle yaparsanız sizi eleştiririm’ dedi. Ancak sözlü tepki yerine yayını terk etti.”

Muharrem İnce’nin terk ettiği ‘Neden?’ programının moderatörü Senem Toluay Ilgaz, sosyal medyadan açıklama yaptı. Ilgaz, “Sayın İnce, Fetih kutlamasında Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına dönmemizden sonra yayını terk etti. Üzüldüğümü bilin yeter” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İnce’yi eleştirdi. Altun, “Bu tavır medya camiamıza iftira mahiyeti taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez” dedi.