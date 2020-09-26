“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar” sergisine paralel etkinlikler devam ediyor

İSTANBUL (AA) – Dünyanın dört bir köşesinden sanatçıları İstanbul'daki zanaatkarlarla buluşturan "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi, çevrim içi etkinlik ve gösterimlerle sürüyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Destek Programı çerçevesinde desteklediği İstanbul Modern Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında düzenlenen sergi devam ediyor.

"Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisinin küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı proje danışmanı Aslı Kıyak İngin ile 30 Eylül'de çevrim içi bir araya gelerek İstanbul'daki zanaat kültürü üzerine söyleşecek.

İngin'in "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi kataloğundaki "Zanaata Eşlik Etmek" başlıklı yazısından adını alan söyleşi, İstanbul'daki zanaatlara odaklanacak. Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında İstanbul'da zanaatkarlarla birlikte çalışan sanatçıların kentteki üretim kültürüyle kurduğu etkileşim, zanaatlar için olası gelecek senaryolarıyla birlikte ele alınacak. Soru-cevap oturumunun da olacağı çevrim içi söyleşi, bir video konferans yazılımı üzerinden 30 Eylül'de saat 18.30’da yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak.

– Çevrim içi video gösterimi: Performing Artin

Aslı Kıyak İngin'in Sevgi Ortaç'la birlikte 1. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki "Crafting Neighborhood" projesi için 2014 yılında hazırladığı "Performing Artin" adlı video da İstanbul Modern'in YouTube kanalında 28 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gösterilecek.

Videoda Artin Usta, zanaatkarlığıyla iç içe geçen yaşam öyküsünü, 1970'li yıllardan bu yana çalıştığı Galata'daki atölyesinde kendine özgü ifade diliyle anlatıyor. Hikaye, Artin Aharon'un ustası Onnik Babikyan'ın yaptığı bir küllüğü bulmasıyla başlıyor. Artin Usta, Galata'ya taşınmasına neden olan Onnik Usta'yla muhabbetinden Şişhane, Galata, Perşembe Pazarı gibi zanaat mahallelerine; babasının askerlik bavulundan kendi yaptığı üretimlere uzanan konuları aktarıyor. Artin Aharon ve hikayeleri kadar, atölyesinde yer alan her türlü nesne ve fotoğraf, İstanbul'un zanaat belleğinin ve yaşayan kültürel mirasının önemli birer kaydı olarak gözler önüne seriliyor.

Artin Usta aynı zamanda Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında davet edilen sanatçı Benji Boyadgian ile sanatçının tasarladığı "Yansıma" başlıklı projede birlikte çalıştı.

– Sergi 18 Ekim’e kadar devam ediyor

İstanbul Modern'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA desteğiyle başlatılan Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.

İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü artırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul'da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi.

Uluslararası bienallere, sergilere katılan, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar şöyle:

"Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin)."

Sergi, 18 Ekim'de sona erecek.