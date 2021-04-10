Mısır, Etiyopya'nın Hedasi Barajı'nın dolumunun ikinci aşamasıyla ilgili bilgi paylaşımı teklifini reddetti

İSTANBUL (AA) – Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Etiyopya'nın "Hedasi Barajı'nın doldurulmasının ikinci aşamasıyla ilgili kararı yürürlüğe sokmak için bir kılıf olarak kullandığı" bilgi paylaşımı teklifini reddettiğini duyurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dolumla ilgili bilgi paylaşımı teklifinin, Temmuz ayındaki doldurma kararını yürürlüğe sokmak için bir kılıf olduğu belirtildi.

Mısır'ın, Etiyopya'nın "birçok iddia ve yanlışı içeren" teklifini reddettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etiyopya'nın önerisi, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bir anlaşmaya henüz varılmadan, doldurmanın ikinci aşaması için Mısır'dan onay almaya yönelik bir girişimden ibarettir."

Mısır'ın, Etiyopya tarafından atılan tek taraflı adımları reddettiği kaydedilen açıklamada, Etiyopya'nın Kahire ile Hartum'a emrivaki yapma çabalarına siyasi ve teknik kılıf sağlayan formül ve anlaşmaları kabul etmeyeceği aktarıldı.

Etiyopya makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Etiyopya bugün Mısır ve Sudan'a barajın ikinci aşama su dolumuna başlamadan önce veri paylaşımı amacıyla barajı işletecek şirketler konusunda öneride bulunmaları çağrısında bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su damlası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas 7 Nisan'da Etiyopya'yla aralarında tartışma konusu olan Hedasi Barajı krizinin çözülmesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu, çözüm yollarının açık olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.