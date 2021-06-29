Mısır, Hedasi Barajı konusunda BM'ye bir dosya sundu

KAHİRE (AA) – Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı meselesi ile ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) bir dosya gönderdiğini duyurdu.

Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, bakanlığın sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, Mısır'ın Nil havzası ve tüm Afrika ülkeleri ile ilişkilerinde iş birliği ve barış çerçevesinde sabit bir tutuma sahip olduğunu belirtti.

Abdulati, Hedasi Barajı krizine ilişkin ülkesinin BM'ye bir dosya sunduğunu ve konuyla ilgili BM'de bir oturum düzenlenmesini beklediklerini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 26 Haziran'da, ülkesinin Hedasi Barajı konusunda BM Güvenlik Konseyinde bir toplantı düzenlenmesine yönelik temaslarda bulunduğunu duyurmuştu.

– Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.