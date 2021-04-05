Mısır: Hedasi Barajı'yla ilgili Kinşasa'daki müzakereler anlaşmaya varmak için son fırsat

İSTANBUL (AA) – Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında krize yol açan Hedasi Barajı'yla ilgili Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yürütülen müzakerelerin, anlaşmaya varmak için son fırsat olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Afrika Birliği gözetiminde Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı'yla alakalı yürütülen üçlü müzakerelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Şukri, Kinşasa'daki görüşmelerin, barajın doldurulması ve işletilmesi konusunda anlaşmaya varmak için son fırsat olduğunu ifade etti.

Şukri, Kinşasa'daki toplantıların uluslararası ortakların katılımıyla ciddi ve aktif müzakereler için yeni bir oturum başlatılmasını sağlaması gerektiğini ekledi.

Afrika Birliğinde dönem başkanlığını devralan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin davetiyle başkent Kinşada'da 3 Nisan'da Hedasi Barajı'yla ilgili üç ülke arasında uzmanlar seviyesinde görüşmeler başlamış, dün de bakanlar düzeyinde görüşmeler yapılmıştı. Görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle haftalardır yapılamıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 30 Mart'ta Süveyş kentinde düzenlediği basın toplantısında, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda bağlayıcı bir yasal anlaşmaya varmayı ümit ettiklerini belirtmişti.

Sisi, "Nil suları kırmızı çizgidir. Su haklarımızın ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Mısır'ın sularının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir tepkiye yol açacaktır. Hiç kimse Mısır'dan bir su noktası alamaz, denemek isteyen yaklaşsın." ifadelerini kullanmıştı.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.