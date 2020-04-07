Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

RABAT/KAHİRE (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 80'e, Mısır'da 85'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı yazılı açıklamada, 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 80'e ulaştığını ifade etti. Elyubi, ülkedeki toplam vaka sayısının 1120'ye, iyileşenlerin sayısının ise 81'e ulaştığını kaydetti.

İçişleri, Sağlık, Ekonomi ve Finans ile Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında dışarı çıkmalarına izin verilen kişilere salı gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu karara uymayanların 1 aydan 3 aya kadar hapis ile 300 ila 1300 dirhem (yaklaşık 33-140 dolar) para cezasına ya da bunlardan sadece birine çarptırılacağı aktarıldı.

– Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve böylelikle can kaybının 85'e ulaştığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, 149 kişinin daha enfekte olmasıyla virüsün bulaştığı kişi sayısının 1322 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 259'a yükseldiği aktarıldı.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre ise ülkenin kuzeyindeki Beni Suveyf kentinde bulunan 5 bin nüfuslu Beni Affan Köyü, Kovid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle karantinaya alındı.

İskenderiye Sağlık Müdürlüğü ise El-Amiriyye'deki Daru'ş Şifa Hastanesi'nde bir kişide virüs tespit edildiğini, hastanenin kapatılıp 14 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildiğini açıkladı.