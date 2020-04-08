Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 103'e, Fas'ta 93'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, böylece ölenlerin sayısının 103'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 110 kişide daha Kovid-19 tespit edilerek toplam vaka sayısının 1560'a çıktığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar 305 hastanın da sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Ülkede 91 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1184'e çıktığını söyleyen Elyubi, şu ana kadar 97 hastanın da sağlığına kavuştuğunu belirtti.