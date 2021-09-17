Mısır ve Libya’dan iş birliği anlaşması

Mısır ve Libya’nın Ulusal Birlik Hükümeti bir dizi iş birliği anlaşması ve altyapı sözleşmesi imzaladı.

Sozcu.com.tr

Libya’da siyasetin geleceği halen belirsizliğini koruyor olsa da Mısır kendisinin de taraf olduğu yıllarca süren iç savaştan sonra Trablus ile yeniden ilişki kurmaya çalışıyor.

Her iki ülkede de 2011 yılında ayaklanmalar çıkmadan önce Libya, Mısırlı şirketlerin başlıca pazarlarından biri konumundaydı.

Mısır hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Libya Başbakanı Abdülhamid Dbeibah’ın Kahire ziyareti esnasında sanayi, tarım, enerji, iletişim ve sivil havacılık sektörlerini kapsayan 14 mütabakat zaptı imzalandı.

YOL VE GAZ SANTRALİ İNŞASI



Libya hükümeti ile önde gelen Mısırlı şirketlerin imzaladığı proje sözleşmeleri arasında ise başkent Trablus için çevreyolu, Ajdabiya kasabasından Jalu’ya giden karayolu ve iki gaz santralinin inşası ve tedariği yer aldı.

Sözleşmelerin değeri hakkında bilgi verilmedi.

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