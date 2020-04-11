Mısır'da Ezher Kurumundan “Kovid-19'dan ölenlerin hor görülmesi haramdır” fetvası

KAHİRE (AA) – Mısır'daki Ezher Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin hor görülmesinin haram olduğu yönünde fetva verdi.

Mısır'da bir köy halkının, "virüs bulaşır" endişesiyle Kovid-19'dan vefat eden bir kadının defnedilmesine engel olması üzerine Ezher Kurumu konuyla ilgili fetva yayımladı.

Fetvada, "Kovid-19'a yakalanmak suç ya da günah değildir. Bu virüse yakalananlara zarar verilmesi ya da vefat edenlerin hor görülmesi haramdır." ifadesi kullanıldı. Kurumdan ayrıca, virüs nedeniyle vefat edenlerin "şehadet mertebesine ermesi" temennisinde bulunuldu.

Mısır Müftüsü Şevki Allam ise yaptığı açıklamada, virüse yakalananlara karşı İslam dini ve ahlakıyla bağdaşmayacak şekilde zorbalık edilmesi ya da virüs "şehitlerinin" defninin engellenmesinin "caiz" olmadığını kaydetti.

Müftü açıklamasında, "Şayet kişi virüs nedeniyle vefat etmişse çektiği sıkıntı, acı ve ızdırap nedeniyle Allah katında şehit hükmündedir." ifadesini kullandı. Allam, salgın dolayısıyla vefat edenlerin İslami usullere göre ve sağlık kuralları gözetilerek defnedilmesi çağrısı yaptı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mısır'ın kuzeyinde bir köyde halk, virüs nedeniyle vefat eden bir kadının defnedilmesine engel olmuş, güvenlik güçleri ve karantina ekiplerinin müdahalesiyle defin işlemi gerçekleşmişti.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkedeki can kaybının 135, toplam vaka sayısının ise 1794'e çıktığını duyurmuştu.