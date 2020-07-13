Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 1 günde 77 kişi hayatını kaybetti

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 77 artarak 3 bin 935'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 77 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 931 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 935'e ulaştığı aktarılan açıklamada vaka sayısının da 83 bin 1'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 556 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 24 bin 975'e ulaştığı bildirildi.

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