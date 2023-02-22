Mısır’ın ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan iki askeri uçak Adana’ya ulaştı

Mısır Büyükelçiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, havalimanına gelen C-130 tipi askeri uçaklarda, depremzedelere ulaştırılmak üzere 28 ton ilaç ve tıbbi malzeme bulunuyor.

Uçakları karşılayan Mısır Büyükelçiliği Misyon Şefi Amr Elhamamy, pilotlarla bir süre sohbet etti.

Elhamamy, AA muhabirine, bu zor zamanda Türkiye ile dayanışmayı göstermek amacıyla Mısır halkı ve hükümetinden yardımları taşıyan uçakların ikinci kez Adana’ya geldiğini belirtti.

Daha önce de 26 tonluk tıbbi yardım sunulduğunu anımsatan Elhamamy, bugün de 28 tonluk tıbbi yardım getirildiğini aktardı.

Elhamamy, Türkiye ile Mısır’ın ortak tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi vuran bu yıkıcı depremden etkilenenlere yardım edebilmek amacıyla ayrıca bu sabah 630 tonluk çadır, yatak, ısıtıcı ve benzeri malzemeleri teslim etme şerefine eriştim. Eminiz ki, Türkiye, daha önce bölgede eşi benzeri görülmemiş bu çetin sınavın üstesinden gelecektir. Türkiye ile 500 yıllık ortak tarihimiz var. Elimizden gelen yardımı yapacağız.” (AA)