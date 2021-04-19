Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bir Hristiyan vatandaşı infaz eden 3 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

KAHİRE (AA) – Mısır güvenlik güçlerinin Kuzey Sina bölgesinde, Mısırlı Hristiyan Nebil Habeşi’yi (62) kaçırdıktan sonra infaz eden 3 teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bölgede yaşayan Hristiyan halk, polis ve askere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin bulunduğu alanlara operasyon düzenlendi.

Nebil Habeşi isimli Mısırlı Hristiyan vatandaşı öldürdüğü tespit edilen 3 DAEŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin barındığı bölgede yapılan aramalarda, saldırı hazırlığı içinde olduklarını kanıtlayan örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca, 3 teröristin yerinin tespit edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, iki teröristin sıcak çatışma esnasında vurulduğu, diğerinin ise üzerindeki bombalı yeleğin infilak etmesi sonucu etkisiz hale geldiği belirtildi.

DAEŞ’li teröristler tarafından infaz görüntüleri yayınlanan Habeşi konuşmasında 3 ay 11 gündür örgüt tarafından esir tutulduğunu, Sina'daki Azra Meryem Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu olduğunu ve bu kilisenin DAEŞ'e karşı polis ve ordu mensuplarıyla iş birliği içinde olması sebebiyle kaçırıldığını söylemişti.