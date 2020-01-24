Mısırlı avukattan saçma sapan tazminat talebi

Mısır’da yayın yapan Egypt Today isimli internet sitesinde yer alan habere göre Mısırlı avukat Hamido Gamil Türkiye’nin Mısır’a tazminat ödemesi için İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Mısırlı avukat, bölgede yaşayan Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlarının 1914-1955 yılları arasında Mısır’dan 23.1 milyon altın lirayı yasa dışı olarak yurt dışına çıkardıkları gibi saçma bir iddiada bulundu. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Mısır, İngiltere’nin himayesine girmişti.

Ayrıca dava dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Mısır’daki tüm mal varlıklarına el konması talep edilirken Türklerin ülkedeki banka hesaplarının da dondurulması gibi uçuk talepler yer aldı.

DIŞİŞLERİ CİDDİ ALMIYOR

Sozcu.com.tr’nin konuştuğu Türk dışişleri yetkilileri dava dilekçesinden haberleri olduğunu fakat davanın kabulünü beklemediklerini ifade ettiler. Yetkililer söz konusu avukatın daha önce de benzer talepler ile başvuruda bulunduklarını söylüyor.

Aynı zamanda ulaştığımız Mısırlı yetkililer ise ülkede avukatların zaman zaman meşhur olmak için uçuk dava konuları ile mahkemeye başvurduğunu belirtti.

SON YILLARDA TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ NASIL?

2013 Mısır askeri darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti ve diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesine geriledi. Bununla birlikte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirildi. Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

TSK’nın Libya’ya asker göndermesini öngören tezkerenin TBMM’den geçmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir hamle Akdeniz bölgesindeki istikrarı olumsuz etkileyecektir” ifadesi kullanılmıştı. Libya’nın doğusunda kontrolü elinde tutan Hafter yönetimini destekleyenler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya bulunuyor.