Misli.com 3. Lig'de ilk santra yarın

İZMİR (AA) – ALİ KORKMAZ – Bu sezon takım sayısının artırıldığı Misli.com 3. Lig, 67 ekibin katılımıyla yarınki müsabakalarla başlayacak.

Geçen sezon 15 Mart haftasında oynanan müsabakalardan sonra ara verilen 3. Lig, temmuz ayındaki play-off maçlarıyla tamamlandı.

Matematiksel olarak ligde kalma ihtimali bulunmadıkları için düşürülen Tokatspor ile Manisaspor'a aynı ligde mücadele etme hakkı verildi.

Bölgesel Amatör Lig'de gruplarında birinci olan 11 ekibin yanı sıra en fazla puana sahip 9 takım da Misli.com 3. Lig'e çıkarıldı. Böylelikle lig 4 grupta 67 ekiple oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig'den Misli.com 3. Lig'e çıkan 20 takım şöyle:

"Mardin Fosfatspor, Kahta 02 Spor, Arhavispor, Çarşambaspor, İçel İdmanyurdu, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Alanya Kestelspor, Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Yalovaspor, Arnavutköy Belediyespor, Siirt İl Özel İdare, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköy, Adıyaman 1954."

– Toplam 67 ekip

Yarınki müsabakalarla heyecanın başlayacağı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16, diğer gruplarda ise 17'şer ekip yer alacak. 1. Grup haricindeki gruplarda her hafta bir takım maç yapmayacak.

İlk yarının 27 Aralık Pazar günü tamamlanacağı ligde 24 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 2 Mayıs Pazar günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.

Ligde 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

– Toplam 6 ekip 2. Lig vizesi alacak

Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 2. Lig'e çıkacak. Gruplarında lideri takip eden dörder ekip, play-off maçlarına çıkacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakan 4 ekipten 2'si daha adını 2. Lig'e yazdıracak.

Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 16 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. Bölgesel Amatör Lig'den ise 9 takım 2021-2022 sezonu için Misli.com 3. Lig vizesi alacak.

Kovid-19 PCR testi yaptırmak zorunda olan takımlar müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. İlk devresi seyircisiz oynanacak müsabakalarda futbolcular dahil statlarda en fazla 282 kişi olabilecek.

– İlk haftanın programı

Misli.com 3. Lig'de yarın oynanacak ilk haftanın programı şöyle:

– 1. Grup

15.00 Artvin Hopaspor-Edirnespor (Hopa İlçe)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Payasspor (Yeni Malatya)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)

16.00 Kızılcabölükspor-Çankaya FK (Kızılcabölük)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Silivri)

16.00 Manisaspor-Diyarbekirspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)

19.00 Bucaspor 1928-Ofspor (Yeni Buca)

– 2. Grup

15.00 Yomraspor-Darıca Gençlerbirliği (Yomra İlçe)

15.00 Kahta 02 Spor-Ağrı 1970 Spor (Kahta İlçe)

15.00 Mardin Fosfatspor-Tokatspor (Mardin 21 Kasım)

15.30 İskenderun FK-Halide Edip Adıvarspor (Payas İlçe)

15.30 Ceyhanspor-Çengelköy (İsmet Atlı)

15.30 Karaman Belediyespor-Tekirdağspor (Kemal Kaynaş)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yozgatspor 1959 (Tepecik Şenol Güneş)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

– 3. Grup

15.00 Osmaniyespor-İçel İdmanyurdu (7 Ocak)

15.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 Elazığ Karakoçan FK-Arhavispor (Elazığ Doğukent)

15.30 Altındağspor-Şile Yıldızspor (Çubuk İlçe)

16.00 Yalovaspor-Çatalcaspor (Yalova Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Somaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gölcükspor-Çarşambaspor (Gölcük)

19.00 Isparta 32 Spor-Karşıyaka (Isparta Atatürk)

– 4. Grup

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kelkit İlçe)

15.00 52 Orduspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (19 Eylül)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)

15.30 Alanya Kestelspor-Kozanspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 Düzcespor-Muğlaspor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Adıyaman 1954 Spor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Modafen (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Bayrampaşa-Siirt İl Özel İdare (Bayrampaşa Çetin Emeç)