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5 Nisan 2023
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‘MİT görevlisiyiz’ diyerek 30 kişiyi dolandırdılar

Alaturka Online
Alaturka Online

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.’nin kendisini ‘MİT görevlisi’ olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden ‘Libya operasyonu için para lazım’ diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris’teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

H.H.S. ise Osmaniye’de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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