‘MİT görevlisiyiz’ diyerek 30 kişiyi dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.’nin kendisini ‘MİT görevlisi’ olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından; H.H.S. ile 4 kişinin şehit aileleri ile dini derneklerden ‘Libya operasyonu için para lazım’ diyerek, 30 kişiden 15 milyon TL topladıkları belirlendi.

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Marmaris’teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi.

H.H.S. ise Osmaniye’de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)