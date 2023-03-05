MİT gözetiminde kazı yapılmıştı! ‘Gizemli ev’ satışa çıkarıldı

Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016’da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017’de sona erdi.

Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.

KAZI SONRASI RAPOR HAZIRLANDI

Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERMİŞTİ

Kazının başlayıp, bitmesine rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği ve ‘gizemli ev’ adını verdiği müstakil ev için alım-satım sitesinde satış ilanı verildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

27 Şubat tarihli ‘Tarsus meşhur gizemli kırkızı ev 209 metrekare” başlıklı ilanda, ev için 6 milyon 750 bin lira istendiği görüldü.

“DEPREMZEDELERLE ALAKASI YOKTUR”

İlan detayında ayrıca “Ciddi olanlar arayabilir, pazarlık yoktur. Bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Saygılarımla. Zaman olarak deprem, müşteri portföyü olarak da depremzedelerle alakası yoktur, taliplisine satılıktır” ifadesi dikkat çekti. (DHA)