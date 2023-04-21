MİT peşlerini bırakmadı! Biri Suriye’de, diğeri Irak’ta öldürüldü

İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 2008 günü terör örgütü PKK’nın şehir merkezlerindeki bombalı saldırılarını organize eden taşeron yapılanması TAK’ın düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek 17 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı.

Hain saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda geriye dönük HTS ve kamera kayıtları, olay yerinden alınan parmak izi ve diğer delillerle failler tespit edilmişti.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA YURT DIŞINA KAÇTILAR

Yakalanan zanlılardan Nusret Tebiş ile Hüseyin Türeli uzun süre tutuklu yargılandıktan sonra mahkeme tarafından 2013 yılında tahliye edilmişti. İki sanık tahliye olduktan sonra yurtdışına kaçmış, ancak mahkeme savunmalarının alınmış olması nedeniyle davayı karara bağlamıştı.

Tebiş ve Türeli, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kasten birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, izinsiz patlayıcı madde imal etmek” suçlarından 18’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1274’er yıl hapisle cezalandırıldı.

Bu cezalar Yargıtay 16. Ceza Dairesince de onandı. Her iki zanlı hakkında cezaların kesinleşmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış olsa da tüm aramalara rağmen bulunamadılar.

TEBİŞ SURİYE’NİN HASEKİ VİLAYESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda faillerden Nusret Tebiş’in tahliye olur olmaz Irak’ın kuzeyine kaçtığını, buradan da PKK-YPG işgali altındaki Suriye’nin kuzeyinde olduğunu belirledi.

Tebiş’in Türkiye sınırından 60 kilometre derinlikteki Haseki Vilayetine bağlı El Cewadiye bölgesinde bir evde barındığını tespit eden MİT Tebiş’i 30 Temmuz 2022 günü düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

TÜRELİ IRAK’IN DUHOK KENTİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Güngören patlamasının ikinci faili Hüseyin Türeli de 17 Nisan günü akşam saatlerinde Irak’ın Kuzeyindeki Duhok kentinde uğradığı silahlı suikast sonucu öldürüldü. Family Mall isimli AVM’de börek dükkânı işleten Türeli, dükkâna gelen kimliği belirsiz kişi tarafından 7 kurşunla vuruldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Türeli hayatını kaybetti. Tahliye olduktan sonra Irak’ın kuzeyine yerleşen Batman’ın Kozluk İlçesi nüfusuna kayıtlı Türeli’nin geçen yıl da işyerine yakın noktada silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Son olayda suikastçının işlettiği kafeteryada oturup kendisini beklediği, ardından silahını ateşleyerek olay yerinden hızla uzaklaştığı bildirildi. Türeli, önceki gün Batman’da toprağa verildi.

Terör örgütü PKK ise Türeli’nin ölümünden Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Parastin adlı gizli istihbarat servisini sorumlu tuttu. Terör örgütü, Hüseyin Türeli ile ilgili istihbari bilgilerin Parastin tarafından MİT’e verildiğini ve onların verdiği bilgiler ışığında öldürüldüğünü ileri sürdü.

SÜLEYMANİYEDE PKK BAĞLANTILI 6. SUİKAST

Hüseyin Türeli’nin öldürülmesiyle birlikte PKK’yla bağlantılı oldukları tespit edilen ve Türkiye’de işledikleri terör suçu nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu suikasta uğrayan kişi sayısı 6 oldu.

16 Eylül günü Irak’ın Süleymaniye’de Ferhat Barış Kondu işyerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 17 Eylül 2021 günü Süleymaniye’de hastaneden çıkıp evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Kars nüfusuna kayıtlı Yasin Bulut öldürüldü.

Bulut cezaevinen çıktıktan sonra Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın dağ kadrosu ile şehir merkezi arasında kuryelik yapıyordu. 17 Mayıs 2022 günü Mehmet Zeki Çelebi Irak’ın Süleymaniye kentinde işyerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

SUİKAST YÖNTEMİ AYNI

Çelebi, Van’ın Erciş İlçesindeki örgütsel faaliyetleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olunca Irak’a kaçmıştı. 28 Ağustos 2022’de PKK’nın Irak’taki siyasi uzantılarından Tevgera Azadi (Özgürlük Hareketi) üyesi Süheyl Hurşit Süleymaniye’nin Kıfri İlçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

4 Ekim 2022 günü yine Süleymaniye’deki evinin önünde Jineoloji Araştırma Merkezi üyesi ve Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Akarsel’in cenazesi memleketi Konya’da toprağa verildi.

Kandil Dağındaki birçok önemli PKK kampının da geçiş yolu üzerinde yer alan Süleymaniye’de terör örgütü PKK faaliyetleri yoğunluk kazanınca Türkiye güvenlik nedeniyle hava sahasını buradan gerçekleşen uçuşlara kapatmıştı.