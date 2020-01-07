Gün Başlıyor’da Can Ataklı, ABD-İran gerilimine, Türkiye’nin bu tavrına ve Erdoğan’ın MİT’le ilgili sözlerine değiniyor. Libya Tezkeresi’nin amaçlarını sorgulayan Ataklı, AKP’nin israf politikalarını sürdürmesine sitem etti. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “MİT sözleri başımıza iş açar” – Gün Başlıyor (7 Ocak 2020)