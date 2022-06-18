MİT, üst düzey PKK’lı ile üç korumasını vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı Irak’ın kuzeyinde nefes kesen bir operasyona imza attı. Süleymaniye’nin Berlut köyünde buğday siloları yakınında hareket halindeki zırhlı bir araç, SİHA’yla vuruldu. Araçta terör örgütü PKK’nın Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Başkanı Ferhad Şebli ile üç koruması öldürüldü.

Özgür CEBE

Terör örgütü PKK-YPG’nin işgali altındaki sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Başkanı Ferhad Şebli’nin 15 Haziran’da Suriye’den Irak’ın Sincar bölgesine geçiş yaptığı tespit edildi.

Üst düzey teröristin buradan karayolu ile Kandil’deki terörist elebaşlarıyla görüşme yapacağı bilgisi üzerine Milli istihbarat Teşkilatı harekete geçti.

Üst düzey teröristi ve korumalarını taşıyan araç dün saniye saniye takibe alındı. Süleymaniye’ye bağlı Kelar ilçesinin Berlut köyü yakınlarındaki buğday depolarının bulunduğu alanda hareket halindeki araç SİHA tarafından hedef alındı.

Güdümlü mühimmatla gerçekleşen nokta operasyonda zırhlı araç tam isabetli vurulurken, çıkan yangında hurda yığınına dönen araçta terörist elebaşlarından Ferhad Şebli ile üç korumasının öldürüldüğü tespit edildi.

Terörist başı Ferhad Şebli, Suriye’nin kuzeyini sıklıkla ziyaret eden üst düzey ABD‘li askeri yetkililer ile Rus ordusuna bağlı generallerle sıklıkla görüşen isimlerden biri olarak tanınıyordu.

Önceki gün de MİT’in Sincar’da gerçekleştirdiği operasyonda sözde Sincar Halk Meclisi adı altında faaliyet yürüten terör örgütü PKK’ya ait bina hedef alınmış ve burada da toplantı halindeki 6 terörist öldürülmüştü.

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