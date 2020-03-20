MİT ve TSK operasyon düzenledi! Üst düzey kadın terörist vuruldu

Terör örgütüne 1990’lı yıllarda katılan terörist Halide Tarı, 2016 yılında örgütün Kandil’deki hareketli birliklerinin denetimi ve koordinesini yürüttüğü öğrenildi.



CEMİL BAYIK’A YAKIN İSİM



Teröristin 2017 yılında Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) Yönetim Konseyi üyeliğine getirildiği, aynı dönemde PKK/KCK’nın Kandil alan yönetiminde ‘Ali Kıçi’ kod adlı Ebuzeyyid Sakcak adlı teröristle birlikte sorumlu düzeyde görev aldığı belirtildi. Terör örgütü PKK/KCK´nın elebaşları ‘Cuma’ kod adlı Cemil Bayık ven’Bese Hozat’ kod adlı Hülya Oran ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen terörist, özel yazışmalarının tercümesini yaptığı bildirildi.

Düzenlenen operasyonla örgütün ‘güvenli bölge’ olarak nitelediği Kandil’in çok da güvenli olmadığının görüldüğü, bunun da özellikle yeni nesil örgüt mensuplarının psikolojisini bozduğunun değerlendirildiği bildirildi. (DHA)

