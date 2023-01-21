‘MİT’e alacağız’ yalanıyla cinsel istismarda istenen ceza belli oldu

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl Kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için ‘Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız’ diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal, iddiaya göre; G.A.’ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.’nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu.

Kendisini ‘MİT mensubu’ olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım’da ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamındaki yeni delillerle G.A.’nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal’ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame, tamamlandı. Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede şunlar kaydedildi:

*Her iki mağdurun birbiriyle tutarlı anlatımları, şüphelilerden Harun Avcu’nun mağdur iddiaları ile örtüşecek şekilde mağdurun okul dışında otobüsle yolculuk ettiği sırada bir erkek arkadaşı ile yan yana oturdukları çekilmiş fotoğrafını gösterip, mağduru uyardığı yönünde ikrar niteliğinde alınan savunması, mağdur iddiaları ile örtüşecek şekilde şüpheli Ahmet Mandal’ın ikametinde yapılan aramada ele geçen Milli İstihbarat Teşkilatı’na başvuru dilekçeleri, olay günü yakalandığı A.A. ile üzerlerinde ele geçen ‘özel istihbarat büro grubu’ yazılı kartları.

Şüpheli Asuman Sahar Koleri’nin müdürlüğünü yaptığı okul önünü gösterir kamera kayıtları, G.A. ile aynı okuldaki öğrenci beyanları, mağdur G.A.’ya yapılan sigorta başlangıcı, şüphelilerden Asuman Sahar Koleri’nin mağdura olduğu gibi anne ve babasına kızlarının istihbarata seçilmiş olduğuna dair konuşma, mağdur baba G.A.’ya kızı G.A.’nın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sigorta başlangıcı yapıldığına dair mesaj içeriği, mağdurların öğrenim gördükleri okulun müdürü Harun Avcu ile Harun Avcu aracılığıyla tanıdıkları diğer şüpheliler hakkında kendi iffet ve namuslarını ortaya koyacak şekilde suç isnat etmelerini gerektirecek husumet bulunmayışı ve tüm dosya kapsamıyla eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden şüphelilerden Harun Avcu, Ahmet Mandal ile A.A., Asuman Sahar Koleri, M.K. ve Asuman Sahar Koleri’nin okulunda hizmetli olarak çalışıp, albayın da katıldığı yemeğe katılacak kadar amiri konumundaki Asuman Sahar Koleri ile yakın olan G.A. ile diğerlerine okul içerisinde kahvaltı hazırlayan şüpheli H.K., istihbarat elemanı oldukları, MİT’te çalıştıkları, mağduru da MİT’e eleman olarak seçtikleri şeklinde, basit yalanı da aşacak şekilde mağduru ve müştekileri kandırıp, hileli davranışlarıyla mağdurun iradesini hileli hareketlerle sakatladıkları, dini nikah adı altında mağdura başörtüsü de takarak, Asuman Sahar Koleri’nin müdürlüğünü yaptığı okul içerisinde tören yaptıkları, sonraki aşamalarda da Ahmet Mandal tarafından tehdit edilen mağdur G.A.’ya yönelik olarak şüpheli Ahmet Mandal’ın, diğer şüphelilerin iştirakiyle 15.11.2022 – 23.11.2022 tarihleri arasında zincirleme suç kapsamında birden fazla kez, cinsel istismarda bulunduğu, bu eylemleri sırasında mağduru alıkoymak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği, şüpheliler Harun Avcu, A.A., Asuman Sahar Koleri, M.K. ve Asuman Sahar Koleri’nin okulunda hizmetli olarak çalışan H.K.’nin şüpheli Ahmet Mandal’a iştirak ettikleri, 23.11.2022 tarihinde evine gitmek istemesine rağmen, şüpheli Ahmet Mandal tarafından G.A.’nın tehdit ile alıkonulduğu anlaşılmıştır.”

JANDARMA KARAKOLUNDA KALMIŞLAR

Savcı, iddianamesinde, mağdur G.A.’nın Ahmet Mandal tarafından Konya’nın ilçesindeki jandarma karakoluna götürüldüğünün, burada görevli nöbetçi uzman çavuş B.K.’nin Ahmet Mandal ile G.A.’nın birlikte boş koğuşta gecelemelerine izin verdiğinin ortaya çıktığını anlattı.

İddianamede, “B.K.’nın nöbetçi uzman çavuş olarak görev yaptığı ve olay tarihinde koğuş sorumlusu olduğu jandarma karakoluna getirilmesi ile kamu görevlisi olan şüpheli, B.K.’nin şüpheliyle aralarında evlilik bağı bulunmayan reşit olmayan mağdurla şüphelinin tek başlarına bir koğuşta gecelemelerine izin vermesi, şüphelinin mağdur ile aynı yatakta yatarak, dokunma şeklinde gerçekleşen ve basit cinsel saldırı boyutunu aşmayacak şekilde istismar ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma eylemine yer ve imkan sağlama suretiyle, yardım ederek iştirak ettiğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte şüphe delilinin oluşmuştur.

Olay tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olan mağdur K.K.’ye yönelik olarak kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan şüpheli Ahmet Mandal ile birlikte hareket eden kamu görevlisi olan Asuman Sahar Koleri ile mağdurun öğrenim gördüğü lisenin müdürü olan şüpheli Harun Avcu’nun iştirakiyle şüpheli Ahmet Mandal’ın 2022 yılı ekim ayı içerisinde, mağdur K.K.’yi aracı içerisinde sarkıntılık boyutunu aşmayacak şekilde birden fazla cinsel istismarda bulunmak suretiyle, üzerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır” denildi.

MİT’E BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLAMIŞ

Savcı, iddianamesinde, Ahmet Mandal’ın evinde ve üzerindeki aramalarda bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı’na başvuru dilekçesi ile ‘özel istihbarat grubu’ yazılı kartların ele geçirildiğini, dijital materyallerin de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderildiğini belirtti.

AÇIKLAMASI BULUNMAYAN PARA TRANSFERİ

İddianamede; tutuklu bulunan Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri ile tutuksuz A.A. ve M.K.’nin banka hesap hareketlerinin incelendiğinin, A.A.’nın hesabından Asuman Sahar Koleri’nin hesabına açıklaması bulunmayan 54 bin lira para transferi gerçekleştiğinin bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi.

37’ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı, Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında; ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. için ise ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından hapis cezası istedi.