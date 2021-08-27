Mithat Sancar HDP’nin seçim politikasını açıkladı! ‘Kilit gücüz!’





HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ankara'da “HDP’liyiz, her yerdeyiz” toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaparak partisinin seçimlerde izleyeceği yolu açıkladı. “İktidara kaybettirmek için topluma güçlü bir ufuk sağlam bir gelecek vaadi sunmamız lazım” diyen Sancar, Demokrasi ittifakının önemine dikkat çekti. Sancar, “Demokrasi İttifakı toplumun en geniş kesimlerini kapsamakla anlam bulur. Bu ülkenin emekçilerine, kadınlarına, gençlerine vadedeceğimiz en büyük hedef barışı birlikte inşa etmektir. Bu dönemde yeni bir başlangıç yapmanın yolu tam da burada başlar. Bu yolda yürümek için herkesin cesaretli olması lazım. Değişim kolay değildir, yeniyi başlatmak kolay değildir” diye belirtti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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