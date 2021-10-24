Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Antalya’da sivil toplum örgütleri, siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Hükümetin yanlış politikalarına karşı ortak mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Sancar “Türkiye’yi bu kirli döngüden çıkarabilecek asıl güç emek güçlerinin ortak iradesi ve mücadelesidir. İktidar çok çeşitli yöntemlerle seçimlere doğru oyunlar sahnelemeye çalışmaktadır. İnanç çevrelerine, özellikle Alevi kurumlarına dönük planın devre sokulduğuna dair bilgiler elimize ulaşmaktadır. " diye konuştu BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #mithatsancar #hdp #seçim #alevikuruluşları #akp #gündem #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Mithat Sancar “İktidarın seçim oyunu” dedi! Canlı yayında açıkladı! “Alevi kuruluşlarına yönelik..”