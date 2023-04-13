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13 Nisan 2023
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MİT’in adını kullanarak ‘yüksek kazanç vadettiler’

Alaturka Online
Alaturka Online

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetle ortaya çıktı. İddiaya göre savcılığa giden bazı mağdurlar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olduğunu söyleyen kişilerce dolandırıldıklarını öne sürdü. Yüksel kazançlı yatırım vaadederek kendilerinden para alan kişilerce dolandırıldıklarını söyleyen mağdurların verdiği bilgiler üzerine savcılık mali polisi görevlendirdi.

SAHTE MİTÇİLER

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüpheliler tek tek belirlendi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen 16 şüphelinin adresleri tespit edildi. Şüphelilerin hiçbirinin MİT görevlisi olmadığı anlaşıldı. MİT’in adını kullanarak hedeflerindeki kişileri ikna eden şüphelilerin yakalanması için dün operasyon kararı alındı.

5 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli, Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli’de eşzamanlı operasyon düzenlendi.  Eş zamanlı yapılan baskınlarda, haklarında “Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık” suçları kapsamında yakalama kararı olan 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

BİTCOİN KAZIMA CİHAZI

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (Bitcoin Kazma Cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 adet av mermisi ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, firari durumdaki 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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