MİT’in Sincar’da vurduğu isim PKK’nın üst düzey elebaşısı çıktı

Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da terör örgütü PKK’ya ait bir binada toplantı için bir araya geldikleri tespit edilen üst düzey PKK’lılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 6 teröristten birinin sözde Özerk Meclis Yürütme Konseyi üyesi İbrahim Derviş olduğu ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Musul yakınlarındaki Sincar ilçesinin Sinun kasabasında Suriye ve Kandil’den gelen bazı üst düzey teröristlerin toplantı yapacağı bilgisine ulaştı. Burada, Şengal Demokratik Özerk Meclisi adını verdikleri binada, toplantı için bir araya gelen gruba MİT, 15 Haziran’da operasyon gerçekleştirdi.

SİHA’YLA NOKTA OPERASYONU

SİHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonda 6 terörist öldürülürken, 10’dan fazla terörist de yaralı olarak Musul’daki hastanelere kaldırıldı. Öldürülen teröristlerden birinin sözde Özerk Meclis Yürütme Konseyi üyesi İbrahim Derviş olduğu belirlendi.

Terörist elebaşı Derviş, Ezidilerin yaşadığı Sincar’da aynı zamanda PKK’nın buradaki silahlı yapılanması olan YBŞ’nin de başındaki isimlerden biriydi. Derviş’in de öldürülmesiyle birlikte son iki yılda Sincar’da 8 üst düzey isim MİT’in anlık istihbarata dayalı operasyonuyla öldürüldü.

Suriye üzerinden Irak’a geçişlerin sağlandığı ikmal yolu olarak da bilinen Sincar, terör örgütü PKK’nın 7 yıldan beri işgali altında bulunuyor. Kandil Dağı başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör faaliyetlerinin yürütüldüğü farklı alanlara lojistik, silah ve insan aktarımı, bu bölgeden yapılıyor.

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