Metal işçileri greve çıktı! Miting kürsüsünden ateş püskürdü: Yahu el insaf! Bu verileri nereden alıyorsunuz?
MESS ile zam konusunda anlaşamayan Türk Metal Sendikası, sesini duyurmak amacıyla Kocaeli’nde miting düzenledi. On binlerce metal işçisinin katıldığı mitingde konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Sakın o masaya gelirken ekmeğimize göz dikmeyin” dedi.
BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
👇
https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join