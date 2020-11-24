Mitolojik bir anlatı evreni “American Gods”

MİTOLOJİK BİR ANLATI EVRENİ “AMERICAN GODS”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, fantastik, macera ve gizem türündeki “AMERICAN GODS” dizisinin 1. ve 2. sezon incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

KAOTİK AMERİKAN DÜNYASI

American Gods dizisi, İngiliz yazar Neil Gaiman‘ın; Hugo, Nebula, Locus, Bram Stoker ve SFX gibi edebiyat ödülleri almış çok satan kitabından uyarlandı. Olağanüstü görsel atmosfere sahip olan American Gods, izleyiciye fantastik, korku ve bilim kurgu türlerinin harmanlandığı mitolojik bir anlatı evreni sunuyor. Mitolojik tanrıların ve yaratıkların bulunduğu bu kaotik modern Amerikan dünyasında, macera ve aksiyon hız kesmeksizin sizi heyecan dolu muhteşem bir yolculuğa çıkartıyor.

DİZİNİN KONUSU

Gizemli ve sırlarla dolu bir geçmişe sahip olan Gölge (Shadow), hapisten çıktığında karşısında Bay Çarşamba’yı (Mr. Wednesday) bulur. Bay Çarşamba, Gölge’ye hiçummadığı fantastik bir dünyaya doğru gerilim dolu bir maceraya sürükler.

Yaratıcılığını Bryan Fuller ve Michael Green‘in üstlendiği dizinin, oyuncuları arasında; Ricky Whittle, Emily Browning, Crispin Glover, Yetide Badaki, Bruce Langley, Pablo Schreiber ve usta oyuncu Ian McShane yer alıyor.

KADİM MİTOLOJİ

Usta oyuncu Ian McShane tarafından canlandırılan Odin karakteri, dizide Bay Çarşamba (Mr Wednesday) adıyla anılıyor. Bunun sebebinde ise mitolojik bir anlam yatıyor. Cermen mitolojisinde Wotan ve Wodanaz, Anglosakson Mitolojisi’ndeyse Woden olarak adlandırılır. Woden’ın günü, Eski İngilizce dilinde Wodensday, bugün kullanılan İngilizce dilinde ise Wednesday’dir ve buradan türetilmiştir. Gölge (Shadow) karakterinin ise ilk adı Baldur‘dur. Baldur, İskandinav mitolojisinde Tanrı Odin‘in oğludur. Gölge karakterinin ilk adının Baldur olduğu, yazar Neil Gaiman‘ın Amerikan Tanrıları’nın 2 sene sonrasını anlattığı “Vadinin Hükümdarı: Bir Amerikan Tanrıları Öyküsü (The Monarch of the Glen)” adlı devam kitabında yer alıyor.

AMERİKAN TANRILARI

Fantastik, dram ve gizem türlerindeki dizi, kadim mitolojiden beslendiği karakterleri ve olağanüstü görsel atmosferiyle, hayranları tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Özünde karakterlerin maceradan maceraya atıldıkları bir yol hikayesinin anlatıldığı American Gods dizisi, alt metninde modern dünyanın teknoloji ve sanayi alanında getirdiği yenilikler sonucunda insanların sürüklendiği noktaya farklı bir açıdan bakıyor. İlk sezonunda karakterlerini tanıdığımız ve ikinci sezonunda atıldıkları maceralarına ortak olduğumuz dizinin, 2021 yılında heyecanla beklenen üçüncü sezonu Amazon Prime‘da yayına girecek. American Gods dizisi, bilim kurgu ve macera türü severlerin beğeniyle izleyeceği bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY