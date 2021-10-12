Mitsuba’da 120 işçi fabrikada direniş başlattı

Gebze’deki Mitsuba Otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal-İş’e üye olduğu için atılan 10 işçiden sonra geride kalan 120 işçi direniş başlattı. Sendikadan yapılan açıklamada, işçilerin kendilerini fabrikaya kapattığı belirtildi. İşçiler sendika haklarının tanınmasını ve atılan arkadaşlarına iş başı yaptırılmasını talep ediyor.

Sozcu.com.tr

Gebze’de kurulu olan ve otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren Mitsuba, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi olan 10 işçisini işten attı.

Sendika, Japonya sermayeli Mitsuba’nın toplam 130 işçinin çalıştığı fabrikada önce ekonomik daralma gerekçesiyle 4 işçiyi çıkardığını, ancak sonrasında toplam 10 işçinin sırf anayasal haklarını kullandıkları için işten atıldığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “İşyerinde işten atmalar ve sendikasızlaşmaya karşı işçiler direniş başlattı. Baskılardan bunaltılan işçiler, kendilerini fabrikaya kapattı. İşçilerin tamamı anayasal hakları olan sendika ve toplu iş sözleşme haklarının tanınmasını ve işten atılan arkadaşlarının iş başı yaptırılmasını için bekliyorlar” denildi.

SENDİKALAŞMA MART AYINDA BAŞLAMIŞTI

Birleşik Metal-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Mitsuba’da çalışan işçilerin sendikaya üye olma süreçlerinin Mart 2021’de başladığı belirtildi.

Sendikanın kısa bir süre önce işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki tespiti başvurusunu yapıp, yasal prosedürü tamamladığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İşveren yetki tespitine ‘yetkisiz’ mahkemede itiraz etti. Ve süreci uzatmak ve zaman kazanmak istedi. Mart ayında başlayan süreç, 7-8 ay geçmesine rağmen davanın görüleceği mahkeme henüz belli olmadı.”

İlginizi Çekebilir 127 bin işçiyi ilgilendiren pazarlık süreci bugün başlıyor İlginizi Çekebilir Türk Metal’den TİS açıklaması