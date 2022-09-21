MİT’ten, PKK’nın kritik ismine nokta atışı: ‘Doğan Amanos’ öldürüldü

MİT, Suriye’nin Şanlıurfa sınırındaki Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İssa kasabasına operasyon düzenledi. 18 yıldan beri PKK’nın dağ kadrosunda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ‘Doğan Amanos’ kod adlı Mehmet Akyol öldürüldü.

Özgür CEBE

MİT, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Rakka vilayeti arasında kalan Ayn İssa kasabasında, terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden ‘Doğan Amanos’ kod adlı Mehmet Akyol’un, Barış Pınarı harekat bölgesindeki Mehmetçiğe yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu tespit etti. Önce teröristin saklandığı mezrayı belirlendi, ardından uydudan gelen koordinatlar ve sinyal takibiyle bulunduğu nokta işaretlendi.

İKİ KORUMASIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT’in sahadaki yerel unsurlarından da aldığı destek ve teyitli bilgiler üzerine 16 Eylül günü operasyon için düğmeye basıldı. Güvenlik nedeniyle sık sık yer değiştiren ve gizliliğe büyük önem verdiği belirlenen terörist Mehmet Akyol, Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleştirilen nokta hava harekatıyla iki korumasıyla birlikte öldürüldü.

İskenderun nüfusuna kayıtlı terörist Mehmet Akyol, 18 yıldan beri terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda sözde özel güç yapılanması içinde yer alıyordu. Terörist Akyol, bir dönem Hatay-Osmaniye kırsalını içine alan Amanos dağlarında sözde bölge sorumlusu olarak çok sayıda silahlı terörist saldırılara katılmaktan hakkında arama kararı bulunuyordu.

HATAY’DA İKİ SALDIRIDA YER ALMIŞTI

Terörist 17 Mayıs 2012’de Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya ile Jandarma Teğmen Ahmet Tarım’ın şehit edildiği saldırı ile 30 Mayıs 2010 günü İskenderun Deniz Kuvvetleri Destek Komutanlığına bağlı İlboğa Kışlası İkmal Destek Komutanlığına saldırı sonucu 6 askerin şehit edilmesi, 7 askerin de yaralanması eylemlerine katılmaktan aranıyordu.

9 YILDAN BERİ SURİYE’DE SORUMLUYDU

2013 yılından itibaren de Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK-YPG saflarında yer alan terörist Mehmet Akyol, Suriye’nin Resulayn, Mühbiç, Mebruka, Rabia, Mişrefa bölgelerinde yüzlerce teröristin başındaki isim olarak, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında daimi arama kararı bulunuyordu.

Terörist Akyol, Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn’da 16 Ocak 2020 günü bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın şehit edildiği saldırıya bizzat katıldığı, yakalanan, teslim olan teröristlerin teşhis ve ifadelerinde yer alıyordu.

ZEYTİN DALI VE BARIŞ PINARI’NDAN KAÇMIŞTI

Terörist Akyol, Afrin’de 20 Ocak 2018 günü gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekâtında da yüzlerce teröristin başındaki isimdi. Akyol, 3 Şubat 2018 günü Afrin’de TSK‘ya ait bir tanka güdümlü tanksavar füzesiyle saldırı düzenlenerek 5 askerin şehit olduğu saldırının faili olduğu yakalanan ve teslim olan teröristlerin teşhis ve ifadelerinde yer alıyordu.

Terörist, Afrin’in TSK’nın kontrolüne geçmesinden sonra yer altı tünellerinden YPG’nin işgali altındaki Teb Abyad’a kaçmış, Tel Abyad’ın da Barış Pınarı harekatında TSK’nın kontrolüne geçmesiyle bu kez Ayn İssa kasabasına geçmişti.

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