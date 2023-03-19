MİT’ten PKK’nın para kasasına nokta operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) bağlı özel bir ekibin Halep Şeyh Maksut’da 24 Şubat 2023 tarihinde düzenlediği gizli bir operasyonda PKK/YPG’nin sözde Suriye Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu ‘Hamza Kobani’ kod adlı Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

Mehmet Yıldırım’ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi. Hamza Kobani kod Mehmet Yıldırım’ın Türkiye ve Irak’ta üst düzey örgütsel faaliyet yürütmesinin ardından 2015 yılında Suriye alanına geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla irtibatlı bir şekilde sözde maliye sorumluluğunu yürüttüğü de tespit edildi.