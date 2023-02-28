MİT’ten Sincar’da kritik operasyon! Örgütün tepe ismi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da, çok gizli kritik bir operasyona daha imza attı.

Terör örgütü PKK’nın IŞİD’le mücadele bahanesiyle 2015 yılında işgal ettiği Sincar’da sözde Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) adıyla yüzlerce silahlı teröristin başındaki Sincar saha sorumlusu Pir Çeko kod adlı Tohum Ali Bedel ile yardımcısı Agir kod adlı Hayri Hıdır Halef’in Hanesor kasabasından Behravan köyüne geçiş yapacakları bilgisi üzerine harekete geçildi.

Tohum Ali Bedel

MİT’in uzun zamandan beri peşinde olduğu ve etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinde yer alan iki teröristin bulundukları bölgenin konumu, sinyal takibi, uydu koordinatları ve MİT’in sahadaki yerel ajan ağıyla geçiş yapacakları bölgenin koordinatları tespit edildi.

İki teröristin olası bir operasyona yakalanmamak için sivil kıyafetler ve sivil bir pikapla hareket halinde oldukları adım adım izlendi. Teröristleri taşıyan açık kasa araç köy ve mezraların bulunduğu sivil yerleşim alanlarından uzaklaşıp stabilize yol üzerindeki bir menfezin yakınlarında yavaşladığı anda SİHA’dan nokta atışıyla vuruldu.

HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTA YANARAK ÖLDÜLER

Araç hurda yığınına dönerken, çıkan yangın nedeniyle iki teröristin yanmış cesetleri köylüler tarafından araçtan çıkarıldı. Sincar genel sorumlusu Pir Çeko kod adlı teröristin Suriye’nin Rakka kentinde ABD ve batılı ülkelerin desteğiyle IŞİD’e karşı çatışmalarda yer aldığı ve burada yaralandığı, tedavi olduktan sonra bu kez Kandil’deki terörist elebaşlarının talimatıyla Sincar bölgesine sorumlu olarak gönderildiği öğrenildi. Yardımcısı Agir kod adlı teröristin de 2014 yılından beri terör örgütünün dağ kadrosunda silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve 2015 yılında PKK’nın Sincar’ı işgal etmesinden bu yana bu bölgede üst düzey sorumlu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü, iki ismin de uzun zamandan beri MİT’in takibinde oldukları belirlendi.

Hayri Hıdır Halef

“MİT’E BİLGİ VEREN KDP’DEN HESAP SORACAĞIZ” DEMİŞTİ

SİHA operasyonuyla öldürülen terörist elebaşı Hayri Hıdır Halef, geçen yıl Irak merkezli yayın yapan TV kanalları ile terör örgütünün yayın organlarına yaptığı açıklamada, Sincar’da öldürülen üst düzey terörist elebaşlarıyla ilgili istihbari bilgilerin Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı KDP’nin gizli istihbarat servisi Parastin tarafından MİT’e verildiğini, bunu tespit ettiklerini ve hesap soracakları tehdidinde bulunmuştu. Kendisi de MİT operasyonuyla öldürüldü.

TÜM SORUMLULAR YA ÖLDÜRÜLDÜ YA DA YAKALANDI

MİT PKK işgali altındaki Sincar’da terör örgütünün sorumlularını birer birer etkisiz hale getirdi. Öldürülenlerin yerine atanan isimlerde farklı operasyonlarla öldürüldü. Buna göre, 3 Mart 2017 günü sözde Ezidi Kadın Özgürlük Hareketi yöneticisi Naze Nayif ile Nujiyan Erhan kod adlı Tuba Akyılmaz öldürüldü.

15 Ağustos 2018 günü Sincar’ın Şilo bölgesinde KCK Yürütme Konseyi üyesi olan ve Türkiye’de 10 Milyonluk Kırmızı listede aranan Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden ile koruması Mahir Serhat öldürüldü. 19 Kasım 2019 günü İçişleri Bakanlığının 10 Milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Medya kod adlı Beraat Afşin içinde bulunduğu araca düzenlenen saldırıda öldürüldü. 13 Aralık 2019 günü Sincar’ın Hanesor bölgesinde SİHA ile 9 YBŞ’li terörist öldürüldü. 15 Ocak 2020 günü MİT terör örgütü PKK’nın Sincar’daki kolu YBŞ’nin sözde Genel Komutanı Zerdeşt Şengali kod adlı Nezar Bapir Murad ile korumaları Şervan Cilo, Ezdin Şengali’yi Sincar’ın Sinun Köyünde öldürdü.

ÖZERK YÖNETİM BAŞKANI İLE YBŞ SORUMLUSU DA VURULDU

16 Ağustos 2021 günü Sincar’da YBŞ’nin sözde Genel Komutanı Said Hasan’ın içinde bulunduğu araca SİHA ile düzenlenen operasyonda Said Hasan ile koruması İsa Xwededa ile birlikte 5 terörist öldürüldü. 7 Aralık 2021 günü MİT Sincar’da terör örgütünün kritik isimlerinden sözde Sincar Demokratik Özerk Yönetim Yürütme Meclisi Başkanı Mervan Bedel’in içinde bulunduğu araca nokta operasyon düzenledi. Terörist Bedel öldürüldü. 28 Ocak 2022 günü Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde sözde Özel Kuvvetler sorumlusu Süleyman Şemo Yusuf öldürüldü.

YAKALANIP TÜRKİYE’YE GETİRİLEN SORUMLULAR DA VAR

1 Şubat 2022 günü ise Şilo Vadisinde hareket halindeki araca SİHA ile gerçekleştirilen operasyonda YBŞ üst düzey yöneticisi Azad Ezdin ile Enver Tolhildan adlı teröristler öldürüldü. 2 Mayıs 2022 günü Digure Köyünde YBŞ üst düzey sorumluları Faraşin Şengali ile Şervan Ezidhan öldürüldü.

4 Eylül 2022 günü sözde Tabur ve Cephe sorumlusu Darav Gewda kod adlı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi. 10 Ekim 2022 günü Sincar lojistik sorumlusu Çektar Kaya MİT’in operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirildi. 21 Ekim 2022 günü Sincar’da MİT operasyonuyla yakalanan terör örgütünün suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak Türkiye’ye getirildi.

Dün gerçekleştirilen operasyonda ise öldürülen Tohum Ali Bedel ile Hayri Hıdır Halef, yakalanan ve öldürülen bu teröristlerin yerine sorumlu olarak gönderilmişlerdi.