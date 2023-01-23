MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG işgali altında bulunan Haseki vilayetine bağlı El Kâhtaniye ilçesinde 18 Ocak günü çok önemli ve kritik bir operasyona daha imza attı. Terör örgütünün saha ve cephane sorumlusu olan ve uzun zamandan beri MİT’in takibinde olan Ahmaad El Ali’nin yakın korumasıyla birlikte El Kâhtaniye ilçesinden El Maşuk köyüne gideceği bilgisi üzerine istihbarat birimleri harekete geçti.

Uzun zamandan beri Suriye sınırındaki Mardin’in Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerine bağlı sınır köylerine ve hudut birliklerine roketli ve havanlı saldırıları organize eden teröristin bulunduğu bölgenin koordinatları uydu üzerinden tespit edildi. Sinyal takibiyle adım adım izlenen terörist M4 karayolu üzerinde hareket halindeyken Kâhtaniye’nin 7 kilometre doğusundaki Ari bölgesinde vuruldu. Silahlı İnsansız Hava Aracı ile akıllı mühimmatla vurulan sivil arazi tipi araçta terörist Ahmaad El Ali ile koruması öldürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EN GÜVENLİ GÖRDÜĞÜ İLÇE

Haseki ilinin kuzeydoğusundaki El Kâhtaniye ilçesi Suriye’de Arap baharı sonrasında başlayan iç savaşla birlikte yönetim ve otorite boşluğundan kaynaklı olarak terör örgütü PKK-YPG’nin işgali altına girmişti. Terör örgütü; IŞİD’le mücadele bahanesiyle ABD ve koalisyon güçlerinin de desteğiyle ilçenin kontrolünü ele geçirmişti. İlçe girişine üzerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin de bulunduğu “Hoş geldiniz” levhaları asılmıştı. MİT’in Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün en aktif olduğu bu ilçede gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü için hiçbir yerin güvenli olmadığı mesajı verildiği belirtildi.

ABD VE RUSYA İLİŞKİLERİNDEN SORUMLUYDU

19 Ocak günü ise Şırnak’ın Cizre ilçesi karşısındaki El Malikiyah ile El Yarubiya ilçeleri arasında petrol yataklarının bulunduğu Rimelan kasabasında MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonda, terör örgütü PKK-YPG’nin Rusya ve ABD başta olmak üzere koalisyon güçleriyle ilişkilerden sorumlu olan Rojhat Haseki kod adlı Mouhammad Haci Mouhammad öldürüldü.

Teröristin bir grup üst düzey yabancı askerlerle bir araya geleceği bilgisi üzerine harekete geçen MİT, teröristi takibe aldı. Batılı askeri güçlerle ilişkilerin yürütüldüğü Rimelan’daki askeri noktada olduğu belirlenen terörist Mouhammad SİHA ile gerçekleştirilen operasyon sonucu öldürüldü. Operasyonda üç teröristin de yaralandığı bildirildi.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu’na çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısının ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20’ye çıktığını duyurdu.

PKK/YPG’li teröristlerce 20 Ocak’ta düzenlenen ÇNRA saldırısında birliklerde hasar ve zayiat meydana gelmemiş ancak belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında vurulmaya başlanmıştı. 20 Ocak’ta 11, dün de 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugünkü 3 teröristler birlikte etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı 20’ye çıktı.