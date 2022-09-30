MİT’ten Suriye’de kritik operasyon: 19 terörist ele geçirildi

MİT’in Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü IŞİD’in eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda biri ölü 19 terörist ele geçirildi.

Terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler düzenlemek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.

MİT’in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda biri ölü 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DÖRT EYLEM GİRİŞİMİNİ İTİRAF ETTİLER

Yakalanan DEAŞ’lı hücre üyeleri, Suriye’deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK’ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini takip ettiklerini, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

Operasyonlarda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 14 boş el yapımı patlayıcı düzeneği, üç intihar kemeri, iki intihar yeleği, 600 fünye, yedi AK-47 tüfek, 4 AK-47 şarjörü, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, iki taarruz tipi el bombası, dört paket çelik bilye, 84 akü, bir M-16, üç keskin nişancı dürbünü, 7,65 milimetre çapında iki tabanca ile bir otomatik tüfek ele geçirildi. (AA)

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